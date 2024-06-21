أزمة بين الأهلي وقندوسي

دخل اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي في خلاف مع إدارة الأهلي المصري بعد قرارها تجديد إعارته لموسم آخر.

وكانت إدارة الأهلي قد أبلغت قندوسي بأنه خارج خطط المدرب كولر للموسم المقبل وبأنه سيلجأ إلى إعارته لموسم إضافي وهو ما رفضه اللاعب.

وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير في برنامجه على قناة "أونت ايم سبور" : "مسؤولو الأهلي أبلغوا قندوسي برغبتهم في تجديد إعارته، ولكن اللاعب أخبرهم بأنه حر في اتخاذ خطوته القادمة"

وأكد شوبير، أن الأهلي بات في أزمة بسبب أحمد قندوسي لرفضه تجديد إعارته مشيرا إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا متمسك باستمرار اللاعب بين صفوفه.

وانضم أحمد قندوسي 24 عاما، إلى صفوف الأهلي في جانفي 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري، بعقد يمتد إلى 30 جوان 2027.، وشارك ابن مدينة سعيدة في 21 مباراة بقميص الأهلي وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، قبل إعارته إلى سيراميكا كليوباترا مطلع موسم 2023/2024 .

وخاض قندوسي 25 مباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا هذا الموسم، وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع مثلهم وهو ما أهله للحصول على دعوة المنتخب الأول.

ويرى متتبعون بأن وضعية قندوسي مع الأهلي في ابتعاد مدافع اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد عن القلعة الحمراء رغم إصرار المدرب كولر على انتدابه.