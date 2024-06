Djelfa : Un jeune de 19 ans tue sa mère

Dans une affaire tragique qui a secoué le quartier de Ben Tiba et toute la wilaya de Djelfa, un jeune homme de 19 ans a mis fin à la vie de sa mère, âgée de plus de quarante ans, la nuit dernière.

Selon des sources bien informées, le jeune homme, qui souffrait d'une grave addiction, a commis cet acte choquant dans la maison familiale à une heure tardive de la nuit, plongeant les habitants du quartier dans une profonde consternation et un chagrin indescriptible.

L'incident s'est produit en face du siège de la daïra dans le quartier de Ben Tiba. Les voisins et les habitants de la ville de Djelfa se sont réveillés sous le choc de cette tragédie imprévisible.

Le jeune homme, dont la dépendance était connue selon des sources du journal "El Khabar", a choisi de mettre fin à la vie de sa mère de manière dramatique, suscitant un état de stupeur et de confusion parmi les résidents.

Les autorités locales ont rapidement réagi en se rendant sur les lieux dès la réception de l'alerte. Elles ont procédé à l'arrestation du jeune homme et ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes et les motivations de ce crime.

Le suspect devrait être présenté à la justice après l'achèvement des enquêtes nécessaires.