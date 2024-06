Le PT dénonce l’opération de validation des formulaires

Le Parti des Travailleurs a déposé, ce vendredi, des plaintes concernant le déroulement de l’opération de validation des formulaires de candidature pour les élections présidentielles du 7 septembre 2024, et les a signalées à l'Autorité Nationale Indépendante des Élections (ANIE).

Le parti a énuméré les niveaux et la nature des dysfonctionnements, demandant la prise de mesures nécessaires pour y remédier et pour rattraper le temps perdu.

Le parti, qui participe aux élections présidentielles avec sa secrétaire générale Louisa Hanoune en tant que candidate potentielle, a critiqué plusieurs aspects de la première phase de cette échéance électorale.

"Contrairement aux déclarations affirmant que les municipalités étaient prêtes à accueillir les citoyens pour signer les formulaires de candidature, nous avons constaté l'absence de conditions matérielles et techniques depuis le 9 juin," a déclaré le parti. "Toutes les mesures nécessaires auraient dû être prises avant le lancement officiel de la collecte des signatures."

Dans un communiqué signé par sa secrétaire générale, le PT a listé les dysfonctionnements observés, affirmant que durant la première semaine de la procédure, la plupart des municipalités du pays ont connu des interruptions de l'accès à Internet en raison des examens du baccalauréat et de l'absence de permanences durant les week-ends et les jours fériés. De plus, il y a eu des "retards dans la désignation des fonctionnaires autorisés à valider les formulaires et la remise des cachets jusqu'au 19 juin".

Le parti a, également, critiqué le manque d’ordinateurs dans la majorité des municipalités jusqu'au 19 juin, soit 10 jours après le début de l'opération. Cette situation oblige les citoyens à se déplacer à plusieurs reprises sans obtenir la validation des formulaires en raison des coupures de réseau Internet, ce qui les décourage de revenir aux bureaux municipaux.

Le PT a, également, protesté contre l'exclusion des citoyens détenteurs de cartes d'identité nationales non biométriques, car celles-ci ne portent pas de numéro d'identification national. Selon le parti, ces problèmes matériels et techniques ont entraîné un retard injuste dans la validation des formulaires, ce qui constitue une atteinte directe au droit de candidature.

Le parti a, notamment, signalé que les nouveaux inscrits sur les listes électorales ou ceux ayant changé de domicile ne peuvent obtenir leurs numéros d'inscription qu'après 15 jours, selon les fonctionnaires municipaux, ce qui pourrait les exclure de la collecte des signatures.

Le parti a mentionné certaines régions où ces problèmes ont été observés, notamment la wilaya de Constantine, où la validation des formulaires n'a commencé que jeudi 20 juin 2024, dans l’ensemble des municipalités, en plus de la commune de Soumaâ dans la wilaya de Blida, où les signataires ont été obligés de revenir l'après-midi pour valider leurs formulaires en raison des coupures du réseau Internet ou de l'absence des fonctionnaires chargés de la validation.

Les mêmes problèmes ont été soulevés dans la wilaya de Tarf, la commune de Mohammadia à Alger, la commune d'Alger Centre et la commune de Bir-Khadem.