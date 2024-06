Les dates de la CAN 2025 au Maroc dévoilées

La prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2025), prévue au Maroc se tiendra entre le 21 décembre 2025 et le 18 janvier 2026ont affirmé plusieurs sources médiatiques.

Selon des informations rapportées par la chaîne "beIN Sports", la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se tiendra au Maroc, débutera le 21 décembre 2025. La finale de cette compétition continentale aura lieu le 18 janvier 2026.

Cette annonce confirme ce que le journal français "L'Équipe" avait révélé récemment, à savoir le report de la compétition initialement prévue pour l'été 2025.