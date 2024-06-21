حيداوي يدعو الشباب إلى المشاركة السياسية

أكد مصطفى حيداوي أن "المشاركة في العملية الانتخابية التي ستشهدها الجزائر خلال نهاية السنة الجارية من طرف الشباب ستحدث تغيير جذري وستكون منعرج هام في تاريخ الجزائر، خاصة في الظروف العالمية الحالية المحيطة بالجزائر".

ودعا مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب اليوم من قاعة المحاضرات لدار الثقافة على زعموم لولاية البويرة الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية من خلال "إثبات تواجده انطلاقا بالتسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الممارسة الفعلية لإثبات المشاركة".

وأعرب المسؤول الاول عن الشباب قائلا: "اليوم الجزائر تمتلك قوة شبابية كبيرة تتميز بحسها المسؤولياتي و وعيها وإدراكها بمجريات الحياة العامة".

وقال حيداوي أن "الهدف من نشر الوعي السياسي لدى الشباب، الى مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وتمكين دور الانتخابات في تحقيق التنمية المحلية، مع تعزيز المكاسب المحققة للشباب خلال السنوات القليلة الماضية مع البحث عن مزيد من المكتسبات المستقبلية، إضافة إلى أهمية المشاركة السياسية لهم في دعم جهود التنمية المحلية لاسيما من خلال تشبيب المجالس المحلية المنتخبة، ودعم النماذج الشبابية الناجحة سياسيا من أجل إعادة الثقة للشباب في العملية الانتخابية".