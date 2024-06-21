بلومي يقترب أكثر من مرسيليا

تسير المفاوضات بين نادي فيرينسي (القسم البرتغالي الأول) وأولمبيك مرسيليا (الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم) بخصوص انتقال الجناح الأيمن الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي (22 سنة) في "الطريق الصحيح" حسبما أورده الموقع المتخصص "فوت مركاتو" اليوم الجمعة.

وحسب نفس المصدر، فإن اللاعب الجزائري "مهتم بفكرة الالتحاق بمرسيليا وأن المفاوضات تشير في الطريق الصحيح". فالتفاؤل قائم لدى الفريق، رغم اهتمام أجاكس أمستردام الهولندي ونادي بروج البلجيكي أيضا بخدمات اللاعب الجزائري حيث قدما بدورهما عرضا للنادي البرتغالي.

وكانت قناة "مونتي كارلو سبور"، قد أوضحت يوم الأربعاء بأن إدارة نادي أولمبيك مرسيليا قدمت عرضا لابن الأسطورة السابقة للكرة الجزائرية في الثمانينات، لخضر بلومي.

وكان محمد بشير بلومي الذي حمل ألوان غالي معسكر ومولودية وهران قد غادر البطولة الوطنية في شهر فبراير 2022 للالتحاق بنادي فيرينسي البرتغالي. فبعد ستة أشهر قضاها مع صنف أقل من 23 سنة، ارتقى عن جدارة لصنف الأكابر الموسم الماضي حيث سجل 7 لأهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 33 مباراة بكل المنافسات.

من جهة أخرى، يوجد بلومي المتعاقد مع فيرينسي حتى 2027، محط اهتمام بطل البرتغال، نادي بنفيكا وهو الذي كان قد استدعي للمنتخب الوطني في شهر أكتوبر 2023 من طرف المدرب الوطني السابق، جمال بلماضي، ثم في شهر مارس 2024 من طرف البوسني فلاديمير بتكوفيتش.