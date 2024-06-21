عباس يرفض الاجتماع بالفصائل الفلسطينية في بكين

كشفت مصادر خاصة لـ "شبكة قدس"، الفلسطينية، عن إلغاء الصين، اليوم الجمعة، اجتماع للفصائل الفلسطينية كان مقرراً في العاصمة بكين خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها في حديث للشبكة: "أن إلغاء اللقاء الفصائلي في الصين جاء بعد رفض الرئيس عباس مشاركة فتح فيه".

ونهاية أبريل الماضي، كشفت عن احتضان العاصمة بكين لقاءات "مصالحة وطنية" بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية لين سيين، في بيان، إن الفصائل الفلسطينية التقت في بكين بوساطة صينية، دون تحديد زمن الاجتماعات.

وأوضحت أن الطرفين الفلسطينيين أجريا "حوارا معمقا وصادقا" في بكين، بناء على دعوة من الدولة الصينية.

المتحدثة الصينية أشارت إلى أن "الجانبين أعربا عن إرادتهما لتحقيق توافق سياسي عبر الحوار والتشاور".