مولودية برج بوعريريج تتوّج بلقب البطولة الوطنية لكرة اليد

توّج فريق مولودية برج بوعريريج لكرة اليد رجال، عشية اليوم، بلقب البطولة الوطنية للقسم الممتاز لأوّل مرة في تاريخ النادي بعد فوز أشبال المدرب زاكي عبادة على منافسهم وفاق عين التوتة بنتيجة ( 24- 23)، وهو الانتصار الذي سمح لـ "البرايجية" بالحفاظ على صدارة الترتيب ضمن دورة اللعب على اللقب الأخيرة "بلاي اوف" التي تجري فعالياتها على مدار يومين بقاعة "حرشة حسان" بالجزائر العاصمة.

وعرفت مواجهة اليوم تنافسا شديدا وندية كبيرة بين لاعبي البرج وعين التوتة بفعل تقارب مستوى الفريقين فنّيا وبدنيا، في مباراة مثيرة شهدت "سوسبانس" حقيقي بعدما إستمر التعادل بين الفريقين طيلة أطوار اللقاء قبل أن يتمكن أبناء البرج من تسجيل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة.

وعن هذا الإنجاز التاريخي ، عبّر إدريس بن ڨدوج رئيس النادي عن سعادته بهذا التتويج المحقّق في ثاني موسم فقط للمولودية في القسم الممتاز، مشيرا إلى أن فريقه يستحق ذلك عن جدارة واستحقاق بالنظر إلى المشوار الإيجابي للتشكيلة هذا الموسم، منوّها بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف لاعبيه و الطاقمين الفني والإداري وحتى الأنصار على حدّ تعبيره، مثمّنا في الوقت ذاته، الدعم المالي المقّدم للفريق من طرف شركة "جيون" للأجهزة الكهرومنزلية.

ولم يتوان محدّثنا في التأكيد، بأن فريقه يطمح هذا الموسم إلى تحقيق الثنائية لقب البطولة وكأس الجزائر بعد مرور مولودية البرج للعب مباراة نصف النهائي من منافسة الكأس أمام اتحاد ورڨلة المبرمجة الأسبوع القادم.