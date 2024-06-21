مولودية وهران تفند الإشاعات

طفت في الأيام الأخيرة، عل سطح فريق مولودية وهران العديد من الإشاعات التي تحدثت عن تغييرات على مستوى إدارة الفريق حتى أنه ذكرت بعض الأسماء التي تدعم الفريق إداريا ما جعل إدارة فريق "الحمري" تصدر بيانا تكذب كل ما يروج له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وما يتم تداوله من أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول تعيينات إدارية جديدة وإستقدامات لاعبين.

وأضاف البيان، كما يؤكد أن مجلس إدارة الشركة الرياضية الوحيد المخول للتعيينات، للإستقدامات وللتفاوض .

وفي نفس السياق يطمئن مجلس الإدارة محبي النادي أنه بصدد التفاوض مع لاعبين في مستوى تطلعات الحمرواة و لتلبية إحتياجات الفريق. و في الأخير يناشد مجلس الإدارة أنصارنا الأوفياء داخل و خارج الوطن عدم الإنسياق وراء الإشاعات والتي يراد منها التشويش على السير الحسن للإنتدابات والتعاقدات.