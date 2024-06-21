الجلفة: وفاة الشيخ محمد شعراوي خلال أدائه مناسك الحج

في خبر محزن ومؤلم، أعلن عن وفاة الشيخ محمد شعراوي رحمه الله، أثناء أدائه لفريضة الحج في البقاع المقدسة. كان الشيخ مفقوداً منذ يوم عرفة، وتم العثور عليه بعد ذلك ميتاً.

الشيخ محمد شعراوي كان معروفاً بأخلاقه الفاضلة وتواضعه الجم، حيث ينحدر من ولاية المسيلة. كان يتميز بالحياء والأناة، وترك بصمة لا تُنسى في قلوب من عرفوه.

عمل محمد شعراوي مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الإسلامية،في الطور الثانوي وقضى فترة من الزمن في مقاطعة الوادي. وفي الفترة الأخيرة كان مكلفاً بمقاطعة الولاية المنتدبة عين وسارة في ولاية الجلفة. خلال مسيرته المهنية