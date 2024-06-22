الأرندي يدعو الرئيس تبون إلى الترشح لعهدة ثانية

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الترشح لعهدة ثانية.

وفي كلمة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة اليوم السبت، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة.

أكد أن "الظرف الحالي يقتضي رجل توافق في الانتخابات الرئاسية، ورجل التوافق يجب أن يضمن مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكاسب الاجتماعية"، مضيفا أن حزبه يدعم "التوجه الاجتماعي للسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية والرامية إلى حماية الطبقات الهشة من المجتمع، وضمان العيش الكريم للمواطن من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية".

وأضاف: "نعم، قلنا إننا نتقاطع بقوة، وندعم توجه رئيس الجمهورية الهادف إلى بناء اقتصاد وطني منتج للثروة بعيدا عن التبعية للمحروقات، مرتكزا على خلق بيئة ملائمة للفعل الاستثماري، وهذا من خلال محاربة البيروقراطية والفساد والتردد في اتخاذ القرار وغيرها من الشوائب التي تكبح عملية النمو والتطور".

كما أكد ياحي أن الأرندي ساند "التدابير الاقتصادية المتخذة ضمن الرؤية الإستراتيجية المستقبلية في جعل الاستثمارات المهيكلة في قلب الحركية الاقتصادية الوطنية والتي تبقى هي صمام الأمان للمكاسب الاجتماعية وللأجيال القادمة"، مشيرا الى أن "الجزائر يبنيها الجميع ويحميها الجميع".

ولفت المتحدث إلى أن "الظرف الحالي المتسم بالتوترات والأزمات والحروب يقتضي والجزائر مقبلة على محطة مفصلية من تاريخها، العمل من أجل توافق سياسي وازن، يفضي إلى رجل توافق في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، -يضيف ياحي- "نعم، قلنا بأن رجل توافق المرحلة المقبلة، لابد أن يضمن مواصلة الإصلاحات حتى بلوغ أهدافها، ويحافظ ويعزز المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة".

