مجزرة صهيونية جديدة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، أن اعتداء جديدا شنَه الصهاينة على القطاع الليلة الماضية، أدى إلى استشهاد 101 فلسطيني وإصابة 169 آخرين بجروح، حسب ما أعلنته وسائل إعلام أجنبية، لترتفع بذلك حصيلة العدوان الهمجي الاسرائيلي إلى 37551 شهيد و85911 جريح.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في وقت متأخر من الجمعة سقوط "مقذوفات من العيار الثقيل" ألحقت أضرارا بمكتبها في غزة الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين، وهو ما أدى أيضا إلى استشهاد 22 شخصا وجرح 45 آخرين.

وقالت اللجنة على منصة "إكس"، ان الهجوم «تسبب في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني"، الواقع في المنطقة والذي استقبل 22 شهيدا و45 جريحا. مؤكدة "وجود تقارير عن سقوط ضحايا إضافيين".