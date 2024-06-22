رئيس جديد لإتحاد العاصمة

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة تعيين السيد عثمان سحبان رئيسا جديدا لمجلس إدارة الفريق خلفا لكمال حسينة الذي قدم استقالته.

وجاء في البيان الذي نشرته الإدارة على حسابها الرسمي "تبعا لاجتماع مجلس إدارة اتحاد العاصمة للشركة الرياضية ذات الأسهم المنعقد اليوم السبت 22 جوان 2024 بمقر مجمع الخدمات المينائية "سربور" تقرّر تعيين السيد عثمان سحبان، رئيسا لمجلس إدارة إتحاد العاصمة، خلفا للسيد حسينة حسان المستقيل من منصبه وإثر هذا الاجتماع تقدٌم رئيس مجمع "ساربور" بجزيل الشكر للسيد كمال حسينة على المجهودات المبذولة خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية النادي وتمنٌى له التوفيق"

وأشار البيان إلى الدعم المطلق الذي قدمه الرئيس المدير العام لمجمع "سربور" محمد حركاتي، للرئيس الجديد " قصد الرقي بالفريق والوصول به إلى المكانة الطبيعية التي يستحقها من خلال مباشرة عملية انتدابات نوعية من خلال جلب لاعبين جدد بوسعهم الدفع بقاطرة النادي لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف مجمع "سربور"، أهمها لقب الدوري الجزائري الموسم القادم"

وشغل سحبان منصب رئيس المجلس الشعبي لباب الواد وتولى أيضا منصب رئيس لجنة الترشيحات لانتخابات رابطة كرة القدم المحترفة وهو رابع رئيس لمجلس ادارة اتحاد العاصمة منذ وصول ساربور بعد عاشور جلول وسيد أحمد أعراب وكمال حسينة.