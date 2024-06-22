تجربة جديدة لبلال دزيري

قرر اللاعب الدولي السابق، بلال دزيري خوض تجربة جديدة عندما وافق على الانتقال من مهنة التدريب إلى الإدارة مع تعيينه اليوم مديرا رياضيا لفريق إتحاد العاصمة.

وأعلنت إدارة الاتحاد في بيان رسمي اليوم عن جملة من القرارت رافقت تنصيب عثمان سحبان، رئيسا لمجلس إدارة الفريق منها تعيين بلال دزيري كمدير رياضي إلى جانب اختيار حمزة كودري في منصب منسق رياضي دون توضيح مهام وصلاحيات كل طرف.

ومنذ اعتزاله الميادين كلاعب في 2010 انتقل بلال دزيري للعمل في مجال التدريب كمساعد في إتحاد العاصمة ومن ثم عمل كمدرب رئيسي مع فرق أمل الأربعاء و وداد بوفاريك ونصر حسين داي وأهلي البرج ووفاق سطيف ونجم بن عكنون كما أشرف على إتحاد العاصمة خلال موسم 2019- 2020.

ويعيد هذا السناريو للأذهان تجربة عز الدين أيت جودي الذي تحول من ممارسة كرة القدم إلى التدريب ثم إلى الإدارة الذي تولى فيها منصب المدير الرياضي وصولا إلى منصب الرئيس الذي تولاه في فريق شباب برج منايل.