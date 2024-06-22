إجراءات عاجلة من وزارة الفلاحة لاحتواء هذا المرض

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، جملة من الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لاحتواء مرض الجلد العقدي المُعْدِي لدى الأبقار، المنتشر في بعض ولايات الوطن، والحد من انتشاره.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "بعد ظهور بعض البؤر لمرض الجلد العقدي المُعْدِي لدى الأبقار ببعض ولايات الوطن، قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لاحتواء هذا المرض والحد من انتشاره"

ومرض الجلد العقدي المُعْدِي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالبعوض، وغيرها، وتتمثل أعراضه في الحمى وظهور عُقدٍ ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان، وفق الوزارة.

وأضافت الوزارة، أنه "نظرا لأن هذا المرض ينتقل عن طريق النواقل (الحشرات)، فإنه يوصى بالقيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة".

كما يوصى بالتطبيق الصارم لإجراءات منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة وعزل الحيوانات المريضة وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن إضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة.

وهذا وتطمئِنُ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كافة المربين بأن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا يبعث إلى القلق حيث تم تسخير كل وسائل الوقاية اللازمة من أجل مرافقة المهنيين وتفادي انتشار المرض في القطيع.

علاوة على ذلك، شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أيضا في إجراءات اقتناء اللقاح ضد هذا المرض لدى معهد باستور الجزائر بهدف تعزيز نظام الوقاية والمكافحة.