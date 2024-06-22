انعقاد منتدى الطاقة الجزائري الكوري في هذا التاريخ

ينعقد المنتدى الجزائري الكوري الأول حول كفاءة الطاقة الإثنين المقبل بالجزائر العاصمة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز التعاون في هذا المجال.

ويشكل المنتدى، حسبما ما جاء في بيان لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، "فرصة لتبادل الخبرات في مجال كفاءة الطاقة بصفة عامة وكفاءة الطاقة للأجهزة الكهرومنزلية بصفة خاصة وتبادل الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية بشأن كفاءة الطاقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بوضع أوسمة ومعايير أداء الطاقة الدنيا للأجهزة الكهرومنزلية وتصنيف المشاريع المتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهرومنزلية".

كما سيتم خلال المنتدى عرض من المخبر الوطني للتجارب حول البنية التحتية للجودة للأجهزة الكهرومنزلية، وخاصة مكيفات الهواء، ومن المقرر التوقيع خلال التظاهرة على مذكرة تفاهم بين محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ووكالة الطاقة الكورية التي ستسمح "بالتقارب المؤسساتي بهدف ارساء شراكة مستدامة ومفيدة للطرفين، وتعزيز التعاون الفني والتقني بين المحافظة والوكالة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنقل النظيف".

وأكدت المحافظة في بيانها أن هذا التعاون "سيركز بشكل خاص على تبادل المعلومات بشأن سياسات ولوائح كفاءة الطاقة، والتعاون من حيث البنية التحتية للجودة لمراقبة الاجهزة الكهرومنزلية ومساهمة التكنولوجيات الجديدة والحلول المبتكرة لكفاءة الطاقة واعداد دراسات مشتركة في المجالات ذات الصلة".

وسينعقد المنتدى، الذي تنظمه المحافظة بالشراكة مع وكالة الطاقة الكورية، بحضور محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نور الدين ياسع، وممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر ونائب رئيس وكالة الطاقة الكورية إلى جانب خبراء في المجال الطاقوي.