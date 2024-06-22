ولاية البيض تراهن على إنتاج أكثر من 100 ألف قنطار من الحبوب

تراهن السلطات الولائية بالبيض هذا الموسم على إنتاج أكثر من مائة ألف قنطار من الحبوب للمساهمة في تأمين الغذاء طبقا لاستراتيجية السلطات العليا في البلاد التي وجهت اهتماما خاصا للزراعات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق أكد والي البيض على "المساعي والجهود المبذولة لتوفير الظروف الملائمة لتشجيع الفلاحين والمستثمرين على رفع إنتاجهم لعل من أبرزها المرافقة لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول وكذا توفير الكهرباء الفلاحية وتسهيل رخص حفر الآبار لتوفير مياه السقي الأمر الذي ساعد على كسب الرهانات وتحقيق الأهداف".

ومن جهته أكد مدير المصالح الفلاحية خلال انطلاق حملة الحصاد والدرس من منطقة ضاية البقرة بإقليم بلدية بريزينة منذ حوالي أسبوعين أن "المساحة التي تم تخصيصها للإنتاج الفلاحي في شعبة الحبوب وصلت إلى 4330 هكتارا بطاقة إنتاج من المتوقع أن تصل إلى 103ألف قنطار".

ولإنجاح عملية الحصاد والدرس ودعم الفلاحين سخرت التعاونية الولائية للحبوب بالبيض ست آلات حصاد وشاحنات لنقل منتوج الفلاحين وخصصت ثلاثة مواقع لتخزين هذا المنتوج.