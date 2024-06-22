مشروع استراتيجي لفائدة ساكنة سيدي بلعباس

تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة على المستوى المركزي تسجيل العملية التي سيتم بموجبها تموين ساكنة سيدي بلعباس بالمياه المحلاة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر "شط الهلال" بولاية عين تموشنت وذلك تبعا للطلبات الملحة للسلطات المحلية ممثلة بوالي الولاية سمير شيباني ونزولا عند للإلحاح الكبير للمواطنين على ضرورة وضع حد لأزمة المياه التي ضربت الولاية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحديدا بفعل عامل الجفاف الذي تشهده الجهة الغربية من الوطن وتأثيراته المباشرة على التزود بالمياه الشروب.

وقالت الصفحة الرسمية لولاية سيدي بلعباس "بأن دفاتر الشروط المتعلقة بالمشروع توجد حاليا على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات"، فيما تأتي الخطوة بعد أسابيع قليلة من انتشار خبر نزل كالصاعقة على رؤوس المواطنين وحتى المسؤولين المحليين مفاده تأجيل تسجيل العملية المذكورة إلى سنة 2025 دون ذكر الأسباب التي تقف وراء ذلك، مع أن كل الظروف كانت مهيأة لأجل المضي قدما نحو تسجيل ذات العملية الإستراتيجية بعد استكمال كل الإجراءات الكفيلة بذلك بما فيها الدراسات التقنية.

وستضمن عملية إيصال سيدي بلعباس بمحطة المياه المحلاة بـ"شط الهلال" الرفع من قدرة الإنتاج المائي بكميات هامة توفر أريحية في التزود بهذه المادة الحيوية لجزء كبير من ساكنة ولاية سيدي بلعباس، مع أن أشغال المشروع الاستراتيجي ستستند على قنوات بمحور طولي مقدر بـ54 كلم بغلاف مالي مقدر بـ650 مليار سنتيم ستوفره الخزينة العمومية ما يعكس الأهمية القصوى التي يكتسيها المشروع ذو البعد الحيوي في أعقاب جهود مضنية ومعركة إجرائية مع الإدارة المركزية.

وقد سبق لملف التزود بالمياه الصالحة للشرب وأن كان محور نقاش حاد بين ممثلي فعاليات المجتمع المدني لولاية سيدي بلعباس ووزير الري طه دربال خلال الزيارة التي قادت هذا الأخير إلى سيدي بلعباس بتاريخ 17 جويلية 2023، قبل أن تتجدد شكاوى هؤلاء في حضرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤخرا ما ترك الانطباع لدى السلطات المركزية بضرورة المضي قدما نحو إيجاد حلول جذرية للتبعية ولأزمة المياه المتجددة التي تعاني منها ولاية سيدي بلعباس بالتزامن مع الإجراءات الاستعجالية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية للحد من أزمة المياه بالمدن الداخلية.

وكانت سيدي بلعباس قد استفادت من مشروعين هامين متمثلين في انجاز خزاني مياه مائي بسعة 20 ألف متر مكعب كان وزير الداخلية قد أشرف مؤخرا على تدشين أولهما بدوار "القواسم" بإقليم بلدية تلموني، في انتظار إدخال الثاني ذات نفس السعة والمتواجد بمنطقة سيدي لحسن حيز الخدمة قريبا.

يذكر أن حاجة ولاية سيدي بلعباس من المياه تعادل يوميا وفقا لتقديرات مديرية الري الولائية الـ150 ألف متر مكعب، وهو ما يمكن سده مستقبلا بمجرد مباشرة تموين الولاية من محطة المياه المحلاة لشط الهلال بولاية عين تموشنت.