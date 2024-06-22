الشلف: فك ملابسات السطو على محل مجوهرات

أطاحت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية الشلف بشخصين من معتادي الإجرام يبلغان 19 و22 سنة، ينحدران من مدينة الشلف قاما بالسطو على محل مجوهرات وسط مدينة الشلف باستعمال دراجة نارية، وعباءة وطاقية، بالإضافة إلى قناع طبي لإبعاد الشبهة، حيث استوليا على 8 خواتم من المعدن الأصفر بعد مطالبة صاحب المحل بتفقدها لغرض الشراء، ثم لاذا بالفرار على متن الدراجة النارية.

وبعد تحريات مكثفة، تمكنت عناصر الفرقة من تحديد هوية الجانيين، وتوقيفهما، مع استرجاع المسروقات، والأغراض المستعملة في عملية السرقة من مسكن أحدهما.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ضد المشتبه بهما ملف جزائي عن قضية السرقة باستحضار مركبة ذات محرك، وأحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف.