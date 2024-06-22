هذا عدد الغرقى في الشواطئ منذ الفاتح جوان

قام وزير الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمعية وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووالي مستغانم من شاطئ الكثبان منطقة الصابلات بولاية مستغانم، بالافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف وتفعيل جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام لهذه السنة.

للعلم تم إحصاء 455 شاطئ مسموح السباحة عبر 14 ولاية ساحلية ولضمان سلامة المصطافين، سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 10000 عنصر، بين أعوان محترفين وموسميين مؤطرين بغطاسين ذوي خبرة كبيرة في الإنقاذ والإسعاف مزودين بعتاد تدخلي الضروري لأداء مهامهم بالفعالية والنجاعة متمثل في زوارق مطاطية ونصف صلبة، عتاد فردي وجماعي للإنقاذ والإسعاف، سيارات إسعاف الخ....

للتذكير منذ 01 جوان 2024 قام الأعوان المكلفين بجهاز حراسة الشواطئ بـ1302 تدخل سمح بإنقاذ 699 شخصا من الغرق والموت الحقيقي وتقديم الإسعافات الأولية لـ365 آخرين على مستوى مراكز الحراسة، مع الأسف تم تسجيل وفاة 14 شخصا منهم 11 في الشواطئ الممنوعة للسباحة، 03 في الشواطئ المسموحة (اثنان راية البحر حمراء، وواحد خارج أوقات الحراسة).