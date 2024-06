Le nombre de noyades sur les plages depuis le 1er juin

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Urbanisme, accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables et du gouverneur de Mostaganem, a procédé à l'ouverture officielle de la saison estivale et à l'activation du dispositif de gardiennage des plages et de loisirs de cette année.

Pour assurer la sécurité des vacanciers, la Direction Générale de la Protection Civile a mobilisé 10.000 agents, dont des professionnels et des saisonniers, y compris des plongeurs ayant une grande expérience dans le sauvetage et l'ambulance, équipés du matériel d'intervention nécessaire pour accomplir leurs tâches de manière efficace et efficiente, composé d'embarcations pneumatiques et semi-rigides, d'équipements individuels et collectifs de sauvetage et d'ambulance, d'ambulances, etc.

Pour rappel, depuis le 01 juin 2024, les agents chargés du gardiennage des plages ont effectué 1302 interventions, sauvant 699 personnes de la noyade et de la mort réelle et prodiguant les premiers soins à 365 autres au niveau des centres de gardiennage.

Malheureusement, 14 décès ont été enregistrés, dont 11 sur des plages interdites à la baignade, 03 sur des plages autorisées (deux drapeaux rouges et un en dehors des horaires de gardiennage).