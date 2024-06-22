مستغانم: تدشين الواجهة البحرية "صلامندر"

تم، اليوم السبت، تدشين مشروع إعادة تهيئة الواجهة البحرية "صلامندر" بولاية مستغانم التي تستعد لاستقبال الآلاف من الزوار بمناسبة موسم الاصطياف.

وأشرف على مراسيم التدشين وفد وزاري يتكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة برفقة، إضافة إلى السلطات المحلية.

وتم تهيئة الواجهة البحرية، التي تستقطب الآلاف من السواح خلال موسم الاصطياف، في طرف 45 يوما.

وعلى متن حافلة مكشوفة، تنقل الوفد الوزراء ووالي الولاية والوفد المرافق لهما إلى شاطئ الكثبان، أين تم تدشينه وهو أحد الشواطئ الـ14 الجديدة التي افتتحت هذه السنة بالولاية.