انجاز 350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت بولاية مستغانم عن الانطلاق في انجاز 350 مركز جواري للتخزين الوسيط للحبوب عبر الوطن.

وقال مراد، الذي كان مرفوقا بوزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، خلال وضعه لحجر الأساس لانجاز أول مركز من هذا النوع ببلدية وادي الخير، أن انجاز هذه المنشآت عبر 34 ولاية جاء "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي ترمي إلى تحقيق السيادة الغذائية للجزائر".

وذكر الوزير بأن ولاة الجمهورية يعكفون حاليا على إتمام الإجراءات المتعلقة بانجاز هذه المنشآت التي ستمكن من تعزيز القدرات الوطنية للتخزين وضمان الأمن الغذائي وتقليص الاستيراد.