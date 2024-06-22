تعادل جورجيا والتشيك

فرضت جورجيا التعادل 1-1 على التشيك اليوم السبت في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وهو ما يجعل الفريقين في حاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة بالمجموعة السادسة من أجل الحصول على أي فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وسجل جيورج ميكاوتادزي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليمنح جورجيا التقدم في هامبورغ, لكن باتريك شيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 59 بعدما ارتدت الكرة من القائم إلى صدره لتسكن الشباك، إثر رأسية من أوندريه لينجر بعد ركلة ركنية.

وخسر الفريقان مباراة الجولة الأولى في المجموعة ليصبح لكل منهما نقطة، وسيكون عليهما ضغط هائل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.