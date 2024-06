Réalisation de 350 centres de stockage de céréales

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, a annoncé, ce samedi, à Mostaganem, le lancement de la construction de 350 centres de stockage de proximité de céréales à travers le pays.

Accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, et de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fazia Dahleb, Merad a posé la première pierre pour la construction du premier centre de ce type dans la commune d’Oued El Kheir.

Il a précisé que la réalisation de ces infrastructures dans 34 wilayas répond aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à atteindre la souveraineté alimentaire de l'Algérie.

Le ministre a, également, souligné que les walis de la République s'emploient actuellement à finaliser les procédures liées à la construction de ces infrastructures, qui permettront de renforcer les capacités nationales de stockage, d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire les importations.