الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في بحر العرب والبحر الأحمر.

ووفقا لتصريح العميد سريع، استهدفت العملية الأولى سفينة شحن تدعى "ترانسوورلد نافيغيتور" في بحر العرب باستخدام صواريخ باليستية.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف جاء ردًّا على ما وصفه بانتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

أما العملية الثانية، فقد ذكر سريع أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة.

وأكد المتحدث نجاح العمليتين، مشيرًا إلى أن الهدف منهما هو الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.