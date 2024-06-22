"الفاف" ترفع دعوى قضائية

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، رفع دعوى قضائية، بعد نشر ما وصفته بالأخبار المضللة تتحدث عن قرارها بالتخلي عن المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ومباشرتها إجراءات البحث عن خليفة له.

ولم يكن "الخبر المضلل" في حد ذاته السبب الرئيسي لقرار "الفاف" باللجوء إلى القضاء، إنما تعمد من يقف وراء الإشاعة التي تم تداولها، نشر الخبر باسم الاتحادية، من خلال إيهام الرأي العام على أن الخبر تم نشره في موقع "الفاف" الرسمي.

وتم نشر الإشاعة باللغة العربية على حساب وهمي لرئيس الاتحادية وليد صادي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مرفقا ببيان وهمي أيضا باسم الاتحادية وكأنه نشر على موقعها، وتم كتابة "بيان صحفي" مرفقا بصورة المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ليضاف أيضا علامات ممولي "الفاف".

ومن المقرر أن تنشر "الفاف" بعد لحظات بيانا تنفي فيه الإشاعة وتؤكد أيضا لجوءها إلى القضاء، حيث تجزم "الفاف" أن من يقف وراء محاولة تضليل الرأي العام في هذا الوقت بالتحديد له نوايا غير بريئة.