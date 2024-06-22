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رياضة

البرتغال تقسو على تركيا وتتأهل للدور الثاني(فيديو)

22 جوان 2024 ()

38serv

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حقق المنتخب البرتغالي، اليوم السبت، فوزا كبيرا على نظيره التركي بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وأحرز برناردو سيلفا الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 21 قبل أن يضيف المدافع التركي صامت أكايدن بالخطأ الهدف الثاني في شباك بلاده في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 56 أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي.

وبهذه النتيجة تأهل زملاء القائد رونالدو إلى الدور ثمن النهائي بعد تحقيق فوزين متتاليين، كما حسموا صدارة المجموعة السادسة ما يجعلهم في مواجهة ثالث إحدى المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة في الدور القادم.

ترتيب المجموعة السادسة:

الترتيب       النقاط     لعب

1.البرتغال     6         2

2.تركيا        3         2

3.التشيك       1        2

4.جورجيا     1         2

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