أمطار رعدية وموجة حر على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية معتبرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشرق الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها ، أن تساقط الأمطار سيميز كل من ولايات تبسة وخنشلة وأم البواقي. وتمتد صلاحية التنبيه من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا .

وحذر ذات المصدر من هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية ورعود على ولايات ورقلة، الوادي، عين قزام، تقرت، باتنة، إليزي، المنيعة، المغير، خنشلة و تبسة.

وفي نشرية خاصة صنفت باللون البرتقالي، حذرت فيها مصالح الأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر وارتفاع قياسي في درجات الحرارة قد تتعدى 49 درجة على ولايات أدرار، عين صالح، تمنراست وبرج باجي مختار.