261 يوما من العدوان على غزة: 56 شهيدا في أقل من 24 ساعة

أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن عدد شهداء القصف الصهيوني على مدينة غزة ارتفع إلى 56 شخصا في أقل من 24 ساعة.

في اليوم الـ 261 للعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والضفة، أفاد مراسل قناة "الجزيرة" القطرية، أنّ ثمانية فلسطينيين استشهدوا في قصف لطيران الاحتلال طال منزلاً في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

من جهتها، ذكرت منظمة (الأونروا) أنّ 69 بالمئة من المدارس التي كانت تؤوي نازحين، تضررت بشكل كامل.

ومن جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، في بيان اليوم الأحد، إن معظم الشهداء سقطوا جراء قصف على 4 أحياء في مدينة غزة، هي مخيم الشاطئ وأحياء التفاح والشجاعية والزيتون.

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن بدء المرحلة الثالثة من العدوان على قطاع غزة، والتي تتضمن قصف جوي مركز على القطاع.