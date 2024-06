Pluies orageuses et canicule dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses et des vents forts dans plusieurs wilayas du sud du pays.

Le bulletin précise que de fortes précipitations de concerneront de 15h à 21h wilayas de Tébessa, Khenchela et Oum El Bouaghi.

Des vents forts et des vents de sable soufferont également à partir de 18h sur les wilayas de Ouargla, El Oued, In Guezzam, Touggourt, Batna, Illizi, El Ménéa, El M'ghair, Khenchela et Tébessa.