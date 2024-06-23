حزب الله يشن هجوما انتقاميا ردا على اغتيال "غطمة "

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، أنه استهدف موقعاً عسكرياً في شمال إسرائيل "ردا على اغتيال" قيادي من الجماعة الإسلامية في شرق لبنان، بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً يحدد مواقع عسكرية وحيوية في إسرائيل مع إحداثياتها.

وكانت الجماعة الإسلامية، الفصيل المقرب من حركة حماس، نعت أمس السبت "أيمن غطمة" الذي قتل بغارة صهيونية في بلدة الخيارة في البقاع الغربي. وأكد الجيش الصهيوني تنفيذ الضربة، وقال إن المستهدف كان مسؤولاً عن إمداد فصيله وحماس بالأسلحة في المنطقة".

وفي سياق متصل بالمواجهات المستمرة مع قوات الجيش الصهيوني، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، في وقت سابق، مقطع فيديو لأهداف حيوية واستراتيجية وعسكرية في إسرائيل وأشار فيها إلى أن "الأهداف لا يعلم بها سوى المنظومة الأمنية الاسرائيلية، وتعيد إسرائيل إلى العصر الحجري في حال استهدافها".

وظهر في الفيديو مصافي النفط في حيفا وأماكن حيوية فيها، مطار بن غوريون، ميناء أسدود، ميناء حيفا، قواعد عسكرية للأقمار الصناعية وقواعد عسكرية في النقب والجليل. يشار إلى أن عملية اليوم جاءت ردا على اغتيال قيادي من "الجماعة الإسلامية" في شرق لبنان.