"الاقتصاد الوطني أعاد مكانته في إفريقيا"

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، إن الجزائر تشهد نهضة اقتصادية مكتملة الأركان وواضحة الأهداف والمقاصد.

وأوضح عطاف في كلمة له اليوم، بمناسبة ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية إن هذه النهضة تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون تكريسا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد.

وتابع عطاف، أن النهج الذي سطّر معالمه رئيس الجمهورية، أماط اللثام عن مكنونات بلادنا المنجمية والفلاحية والصناعية وفتح المجال واسعا أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والشريك، كما أعاد للاقتصاد الوطني مكانته ضمن أقوى ثلاث اقتصاديات قارة إفريقيا.

وقال عطاف إن هذه الإنجازات لم تأت بمحض الصدفة فهي نتاج سياسات وخيارات وإصلاحات هيكلية أقرها الرئيس تبون.

من جهة أخرى كشف الوزير عطاف أنه ولغاية الآن، تم تأسيس 40 مجلس رجال الأعمال مع عديد الدول. مؤكدا أن الوقت قد حان لإجراء تقييم أولي حول مجالس رجال الأعمال وتقصي السبل الكفيلة لتعزيز نجاعتها في أداء مهامها المنوطة بها.