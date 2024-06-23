إدارة شباب بلوزداد تلجأ إلى "الفاف"

تقدمت إدارة شباب بلوزداد بطلب للاتحاد الجزائري لكرة القدم للاستفادة من المركز التقني بسيدي موسى للتحضير لنهائي كأس الجزائر الذي سيجمعه بمولودية الجزائر يوم 5 جويلية المقبل.

وكانت إدارة الشباب قد درست إمكانية نقل الفريق إلى تونس من أجل القيام بمعسكر تحضيري قصير لكنها تراجعت أمام مشكل وضعية أحد اللاعبين تجاه الخدمة الوطنية.

واستفاد لاعبو الشباب من راحة لمدة 5 أيام قبل استئناف التدريبات غدا بملحق ملعب نيسلون مانديلا قبل الدخول في معسكر مغلق بداية من الثاني جويلية قد يكون في مركز سيدي موسى في حال الحصول على موافقة "الفاف".

هذا وقرر المدرب ماركوس باكيتا الاكتفاء بـ 20 لاعبا لتحضير هذا الموعد الهام مع استبعاد كل العناصر التي تستفيد منذ فترة غير قصيرة من عطلة مدفوعة الأجر في الفريق في صورة ساماكي وبوتمان وجالو و بودرامة وحميدي وقبلهم رايس مبولحي والذين انتدبهم الرئيس مهدي رابحي دون أن يقدموا ادنى إضافة فنية للفريق.