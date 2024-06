Le Hezbollah lance une attaque en représailles de l’assassinat de "Ghotmé"

Le Hezbollah a annoncé ce dimanche avoir ciblé une installation militaire dans le nord d'Israël "en réponse à l'assassinat" d'un commandant du groupe islamique dans l'est du Liban, quelques heures après avoir publié une vidéo identifiant des sites militaires et stratégiques en Israël avec leurs coordonnées.

Le groupe islamique, proche du Hamas, a annoncé hier samedi le décès d'Ayman Ghotmé, tué lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Khiara, dans la Békaa ouest. L'armée sioniste a confirmé avoir mené cette frappe, déclarant que la cible était « responsable de l'approvisionnement en armes pour son groupe et le Hamas dans la région ».

Dans un contexte de confrontation continue avec l’armée sioniste, le Hezbollah a précédemment diffusé une vidéo montrant des cibles stratégiques et militaires, affirmant que " ces cibles sont connues seulement des systèmes de sécurité israéliens, et qu’ils ramèneraient Israël à l'âge de pierre s'ils étaient visés".

La vidéo a montré les raffineries de pétrole à Haïfa ainsi que d'autres sites stratégiques comme l'aéroport de Ben Gurion, le port d'Ashdod, le port de Haïfa, des bases militaires pour les satellites et des installations militaires dans le Néguev et en Galilée. Cette opération d'aujourd'hui est une réponse à l'assassinat d'un commandant de la "groupe islamique" dans l'est du Liban.