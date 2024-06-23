هذه حصص بلديات العاصمة من سكنات LPA ومواقع الترحيل

كشف رئيس لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، وليد باشوشي، عن تفاصيل حصص بلديات ولاية الجزائر من سكنات الترقوي المدعم، مع تحديد مواقع إنجاز سكنات هذه الصيغة لتوزيعها على المكتتبين المستفيدين.

وأوضح باشوشي في تصريح صحفي، أن الحصة الإجمالية للسكنات التي استفادت منها 57 بلدية بالعاصمة، بلغت 2000 وحدة، كانت قد طالبت بها مديرية السكن لرفع حصص البلديات، من الصيغة السكنية.

وحسب توضيحات رئيس لجنة السكن والتعمير، فقد تم تقسيم الحصص السكنية على النحو الآتي:

1230 سكن لفائدة الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس موزعة كالأتي:

- بلدية بئر مراد رايس تحصلت على 250 سكن ويستفيد المكتتبون من السكنات بحي 350 ستول مكي بجسر قسنطينة.

- حيدرة مستفيدة بـ 140 سكن وسيتم توزيع المستفيدين على كل من حي 350 سكن ستول مكي و222 مسكن بمغنوش ببئر خادم.

- بئر خادم بـ 320 سكن وسيتم إسكان مستفيديها بحي 500 سكن بئر خادم طريق سحاولة نحو تقصراين.

- سحاولة بـ 180 سكن وسيتم إسكان مستحقيها بحي 222 مغنوش بئر خادم.

- جسر قسنطينة بـ 340 سكن وسيتم إسكان مستفيديها بحي 392 عين النعجة.

915 سكن لفائدة الدائرة الإدارية لدرارية موزعة كالأتي:

- بلديات درارية بـ 260 سكن، الدويرة بـ 220 سكن، والعاشور بـ 130 سكن، وسيتم إعادة إسكان المستفيدين بحي 778 بالدرارية.

- بلدية بابا أحسن بـ 165 سكن، سيرحل مستحقيها إلى كل من بوشاوي والشراقة.

- خرايسية مستفيدة بـ 140 سكن وسيرحل مكتتبوها إلى الدرارية.

1908 سكن لفائدة الدائرة الإدارية للدار البيضاء موزعة كالأتي:

- الدار البيضاء بـ 330 سكن وسيتم إسكان مستفيديها بحي 707 علي عمران برج الكيفان.

- باب الزوار بـ 330 سكن وسيتم إسكان مكتتبيها ببرج الكيفان وعين المالحة بجسر قسنطينة.

- المحمدية بـ 330 سكن وسيتم إسكان مستفيديها بالمحمدية وبرج الكيفان.

- برج الكيفان بـ 330 ويرحل مستحقيها إلى حي علي عمران 2 برج الكيفان.

- برج البحري بـ 330 سكن وسيرحل المكتتبين إلى عين طاية.

- بلديتي عين طاية بـ 158 سكن، والمرسى بـ 100 سكن وسيتم إسكان المكتتبين بحي 360 سكن برج الكيفان

420 سكن لفائدة الدائرة الإدارية لبئر توتة موزعة كالأتي:

- بئر توتة مستفيدة بـ 210 سكن، بلدية تسالة المرجة 100 سكن وسيتم إسكان المستفيدين بحي 318 سكن بئر توتة.

- أولاد شبل بـ 110 سكن سيرحل مكتتبيها إلى 180 سكن أولاد شبل.

730 مسكن لفائدة الدائرة الإدارية لبوزريعة:

- بوزريعة بـ 320 سكن وسيتم إسكانهم بحي 404 بوسماحة بوزريعة.

- الأبيار بـ 160 سكن، بن عكنون 100 سكن وسيتم إسكانهم بـ 898 سكن بني مسوس.

- بني مسوس بـ 150 سكن وسيرحلون إلى بني مسوس.

790 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية براقي موزعة كالأتي:

- براقي تحصلت على 310 سكن وسيرحلون إلى حي الميهوب و600 مسكن الكاليتوس.

- سيدي موسى تحصلت على 140 سكن وسيتم إسكانهم بـ 180 مسكن أولاد شبل و600 مسكن الكاليتوس.

- الكاليتوس 340 سكن ترحل إلى 60 سكن رمضانية و600 سكن الكاليتوس.

1195 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية الشراقة موزعة كالأتي:

- الشراقة بـ 330 وسيتم إسكانهم بـ 850 أولاد فايت بوشاوي و50 سكن بوشاوي شراقة.

- عين البنيان بـ 330 سكن ويرحل المستفيدون إلى عين البنيان.

- أولاد فايت بـ 215 سكن، دالي ابراهيم 180 سكن، الحمامات 140 سكن وسيرحل المكتتبون إلى 850 سكن أولاد فايت بوشاوي.

650 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية الحراش موزعة كالأتي:

- واد سمار بـ 120 سكن، بوروبة 120 سكن، باش جراح 210 سكن، سيستفيدون من سكنات بحي 300 سكن ديصولي بوروبة.

- الحراش بـ 200 سكن يرحل مستفيديها إلى 720 كوريفة الحراش.

1030 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية حسين داي:

- حسين داي بـ 310 سكن وسيرحلون إلى 778 درارية و392 عين النعجة و200 عين المالحة.

- القبة بـ 330 سكن وسيرحلون إلى 500 سكن بئر خادم، المقرية والسويدانية.

- بلوزداد بـ 220 سكن وسيتم إسكانهم بـ 720 كوريفة الحراش و200 سكن عين النعجة.

- المقرية بـ 170 سكن وسيرحلون إلى كوريفة بالحراش.

810 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية الرويبة موزعة كالآتي:

- الرويبة بـ 320 سكن وسيرحلون إلى 100 سكن رويبة والسباعات الرويبة.

- الرغاية بـ 320 سكن وسيرحلون إلى عين طاية والكاليتوس والسويدانية.

- هراوة بـ 170 سكن وسيرحلون إلى سباعات برويبة.

785 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية باب الوادي:

- باب الواد بـ 250 سكن، واد قريش 140 سكن، والقصبة 100 سكن، بولوغين 175 سكن، رايس حميدو 120 سكن، وسيتم ترحيل كافة المستفيدين إلى حي 898 سيلاست بني مسوس.

865 سكن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد:

- سيدي امحمد بـ 280 سكن، وسيرحلون إلى 440 فاطمة نسومر و200 سكن عين البنيان.

- الجزائر الوسطى بـ 320 سكن وسيستفيدون من سكنات بحي 440 فاطمة نسومر.

- المدنية بـ 130 سكن يرحل مستحقيها إلى عين البنيان والسويدانية.

- المرادية بـ135 سكن وسيستفيدون من سكنات في بئر خادم والشراقة.

540 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية زرالدة:

- زرالدة بـ 220 سكن وسيرحلون إلى حي 320 الرحمانية والمعالمة.

- سطاوالي بـ 210 سكن بالمعالمة وبني مسوس

- السويدانية بـ 110 سكن بـ 200 سكن بني مسوس.

180 سكن لفائدة المقاطعة الإدارية سيدي عبد الله:

- المعالمة 100 سكن والرحمانية 80 سكن سيرحلون إلى 320 سكن الرحمانية.