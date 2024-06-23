قايا مرباح : شبيبة القبائل ستفتح لي أبواب المنتخب الأول

كشف الحارس قايا مرباح عن طموحه بالوصول إلى المنتخب الأول عبر بوابة فريقه الجديد شبيبة القبائل مؤكدا تطلعه للمشاركة قريبا مع الخضر في نهائيات كأس الأمم الافريقية والمونديال.

وأشار مرباح في تصريح للحساب الرسمي لشبيبة القبائل بأن ارتداء قميص "الكناري" كان حلما طال انتظاره وصرح قائلا " اللعب لشبيبة القبائل كان حلما، تحول إلى واقع وحقيقة ، فرق كثيرة طلبتني لكني اخترت فريق القلب، شرف وفخر لي اللعب والسير على منوال أساطير في حراسة المرمى مروا عبر هذا الفريق مثل سرباح وقاواوي"

وعن ظروف التحاقه بالشبيبة أضاف الحارس القادم من البطولة المغربية "اقتنعت بمشروع الفريق و حديث المدير العام ومعه الرئيس ولد علي والثنائي مدان ودودان كلهم حفزوني ودعموني" وعن الأهداف التي يطلع لتحقيقها في تجربته الجديدة تابع "الشبيبة فريق لديه هوية ولديه تاريخ عريق، الأهداف التي سطرناها هي أن ترجع كما كانت وأفضل وتلعب وتنافس على الألقاب المحلية و القارية ، نستهدف الموسم المقبل، التتويج بلقب البطولة والعودة إلى رابطة الأبطال"

وتحدث الحارس الأسبق لنصر حسين داي وشباب بلوزداد عن أهدافه الشخصية واردف يقول "الشبيبة تفتح لي أبواب المنتخب الأول ولما لا لعب كأس إفريقيا وكأس العالم مع الخضر"

وشكر مرباح في الأخير مناصري الشبيبة الذي رحبوا بوصول للفريق وقال " أنا من عائلة تناصر كلها الشبيبة بداية بالوالدة التي كانت تحلم دائما بانتقال للفريق، المكتوب قادني أخيرا لتحقيق هذه الرغبة لقد تلقيت رسائل وأصداء ايجابية من أنصار الشبيبة واشكرهم واعمل جاهدا لإسعادهم"