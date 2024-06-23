العاصمة: الإطاحة بشبكة سرقة السيارات

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية بالجزائر وسط من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات مع توقيف عناصرها الخمسة واسترجاع ست مركبات مسروقة، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمصالح الأمن الوطني.

وجاء في البيان أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من (05) أشخاص واسترجاع ست مركبات مسروقة.

وأوضح البيان أنه على إثر شكوى تقدم بها مواطن على مستوى مقر الفرقة بعد تعرض مركبته للسرقة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مدعمة باستغلال الوسائل التقنية، عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وأسفرت العملية عن استرجاع ست مركبات مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ(75000) دج. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات، كما خلص إليه بيان مصالح الأمن الوطني.