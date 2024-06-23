إتحاد العاصمة يسرح بلعيد لهذا الفريق

كشف فريق إتحاد العاصمة اليوم عن الوجهة المقبلة لقائد الفريق زين الدين بلعيد دون تقديم تفاصيل بخصوص العوائد المالية التي سيجنيها من هذا التحويل.

وأشارت إدارة الاتحاد في بيان رسمي نشرته على حسابها على "الفايسبوك" بأنه وتبعا لإجتماع ضم رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، عثمان سحبان و الأمين العام للنادي سيدعلي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية.

وعلى ضوء هذا الإجتماع "إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه." قالت إدارة نادي "سوسطارة" التي شكرت بالمناسبة كل الأندية التي رغبت في ضم مدافعها الدولي متمنية له حظ موقفا في أولى تجاربه الاحترافية.

وكان النادي الأهلي المصري قد أعلن عن رغبته في ضم بلعيد (25 سنة) لصفوفه بتوصية من مدرب الفريق كولر وعبر عن استعداده التام لكسر الشرط الجزائي لشراء عقده لكن اللاعب لم يتحمس لهذه الوجهة خاصة بعد التجربة السيئة لزميله في المنتخب أحمد قندوسي مفضلا الوجهة الأوربية رغم عرضا المالي أقل.