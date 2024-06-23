اتحاد العاصمة يستفيد من نصف مليون يورو

سيستفيد اتحاد العاصمة من نصف مليون يورو نظير بيع عقد قائده زين الدين بلعيد لنادي سان تروند البلجيكي إضافة إلى 20 بالمائة من عوائد أي تحويل مستقبلي للاعب.

وكان نادي الأهلي المصري مستعدا لدفع 750 ألف يورو لكن رغبة اللاعب في الانتقال لناد أوربي ومعها نصائح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي والناخب الوطني بيتكوفيتش إضافة لعدد من زملائه في المنتخب خلال المعسكر الأخير ل"الخضر" رجحت خيار النادي البلجيكي رغم أن عرضه المالي أقل.

ومن المرتقب أن يطير بلعيد إلى بلجيكا الجمعة المقبل لاجتياز الفحص الطبي ومعه التوقيع على العقد الذي سيمتد على 3 مواسم مع موسم إضافي.

وبات اتحاد العاصمة من أكثر الأندية الجزائرية "تصديرا" للاعبين المحليين إلى أوربا إلى جانب نادي بارادو حيث سجل الفريق تحويل كل من فرحات وبن خماسة وعبد اللاوي ودرفلو ومحيوس ولوصيف ولو أن الفريق لم يستفد من الناحية المادية بسب أن جل هؤلاء انتقلوا في نهاية عقودهم