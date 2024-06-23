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هذا هو موعد إعلان المترشحين للرئاسيات المقبلة

23 جوان 2024 ()
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كشف، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 راغباً في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم السابع سبتمبر القادم، مشيراً إلى أنّ هؤلاء سحبوا مليوني ونصف استمارة.

في لقاء صحفي بنادي الصنوبر، أشار شرفي إلى "توفير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 4903 نقطة عبر البلديات وملحقاتها وسائر امتدادات للسلطة لأجل إنجاح عملية جمع الاستمارات، مضيفاً أنّه تمّ تسخير 14863 من أعوان الخدمة العمومية."

وأشار رئيس السلطة إلى "تجنيد 10766 ضابطاً عمومياً (منهم 8900 ضابط للحالة المدنية)، فضلاً عن الأمناء العامين (1225)، المندوبون البلديون (4641)، الموثقون (1335)، المحضرون (1832)".

وأفاد شرفي أنّ آخر أجل لدفع استمارات الترشح، "سيكون يوم الثامن عشر جويلية القادم عند منتصف الليل".

و"ستتولى السلطة لدراسة الملفات في غضون أسبوع، على أن يكون الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين يوم السابع والعشرين جويلية، فيما ستفصل المحكمة الدستورية في ملفات الترشح يوم الثالث أوت".  

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