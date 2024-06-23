غلق هذه الطرق بالعاصمة ابتداء من الغد (صورة)

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، في بيان لها عن غلق الطريقين الوطني رقم 01 والطريق الجنوبي بالمكان المسمى “لاكوت” بئر مراد رايس، مؤقتا في وجه حركة المرور بداية من ليلة الإثنين 24 جوان 2024 لمدة (06) أشهر.

وجاء في البيان، "تعلم مصالح ولاية الجزائر، كافة مستعملي محوري الطريقين الوطني رقم 01 والطريق الجنوبي بالمكان المسمى "لاكوت" بئر مراد رايس، أنه سوف يتم غلقه مؤقتا في وجه حركة المرور بداية من ليلة الإثنين 24 جوان 2024 لمدة (06) أشهر".

وذكر البيان أنّ النفقين الأرضيين سوف يغلقان من أجل الأشغال، حيث يتم تحويل حركة المرور في الاتجاهين على عدة مراحل، في المحاور المجاورة للمحطة البرية المتعددة الأنماط ببئر مراد رايس كما يبينه المخطط المرفق، كما يلي:

بالنسبة للقادمين من البليدة الجزائر (نحو الدار البيضاء بن عكنون وبئر مراد رايس): على الطريق الاجتنابي بمدخل المحطة البرية المتعددة الأنماط “لاكوت” بئر مراد رايس، ثم الاتجاهات نحو الدار البيضاء يمينا وبن عكنون وبئر مراد رايس يسارا.

أما بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء وبئر مراد رايس نحو البليدة حركة المرور مضمونة فقط عبر السطح مفترق الطرق تحت الجسر للطريق الجنوبي “لاكوت” بئر مراد رايس ثم التوجه نحو البليدة (النفقين الأرضيين مغلقين).

وللقادمين من بئر مراد رئيس نحو الدار البيضاء حركة المرور مضمونة عبر الطريق الاجتنابي للمحطة المتعددة الأنماط بئر مراد رايس ثم التوجه نحو الدار البيضاء.

وتعتذر مصالح ولاية الجزائر عن الإزعاج الذي سوف يسببه هذا الغلق المؤقت، وتطلب من مستعملي الطريق، استعمال محاور الطرق الأخرى واحترام إشارات المرور الدالة وإشارات المنع.