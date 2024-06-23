نائب الرئيس التركي يحل بالجزائر (فيديو)

حل نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، مساء اليوم الأحد، في الجزائر، في زيارة تدوم يومين.

ووفق بيان مصالح الوزير الأول، فإن الوزير الأول نذير العرباوي كان في استقباله، مرفوقا بوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو و وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

و"تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية الجزائرية التركية التي تشهد حركية متميزة في المجالات الاقتصادية في السنوات الأخيرة التي رسم محاورها قائدا البلدين رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون و أخيه الرئيس التركي طيب اردوغان. كما تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة الجمهورية التركية كضيف شرف في الطبعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي الذي ستنطلق فعلياته غدا الاثنين 24 جوان .2024"، يضيف البيان.

ويرافق المسؤول السامي التركي وفد وزاري هام يضم وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ووزير التجارة بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية المشاركين في المعرض الدولي وفي منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي ستنطلق فعالياته يوم غد الاثنين تحت إشراف وزير التجارة و ترقية الصادرات السيد الطيب زيتوني و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري السيد كمال مولى، مناصفة مع نظيريهما الأتراك