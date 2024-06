L’Algérie est devenue un pays producteur et exportateur

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a souligné la nécessité de revoir les activités des conseils d'affaires et de redéfinir leurs objectifs pour contribuer au développement national et servir les entreprises et les investisseurs. Lors d'un séminaire à Alger, en présence de plusieurs ministres et responsables, Zitouni a insisté sur l'importance de ces conseils dans la mise en œuvre d'une diplomatie économique efficace.

Il a indiqué que l'évaluation des 42 conseils d'affaires existants a révélé la nécessité de mieux définir leurs objectifs pour renforcer leur influence sur la scène internationale et soutenir la politique d'ouverture économique de l'Algérie. Zitouni a également affirmé que ces conseils jouent un rôle crucial dans l'adaptation aux évolutions économiques et dans le développement de partenariats stratégiques prometteurs.

Le ministre a souligné que la redynamisation du commerce extérieur nécessite l'implication de l'appareil diplomatique, en saluant le travail des ambassades algériennes et des commissions d'amitié parlementaires. Il a évoqué les réformes économiques profondes menées par le président Abdelmadjid Tebboune, qui ont transformé l'Algérie en un pays producteur et exportateur, et a souligné la compétitivité des produits algériens sur les marchés internationaux.

Enfin, Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), a souligné l'importance de l'activité cohérente des conseils d'affaires avec les objectifs nationaux, en citant l'exemple du conseil d'affaires algéro-français et algéro-sud-coréen.