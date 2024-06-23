الرئيس تبون يوافق على تأسيس "ملتقى الجزائر الدولي للاستثمار"

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تأسيس مصالحه "ملتقى الجزائر الدولي للاستثمار" (إنفست ديزاد-Invest DZ)، الذي سينظم سنوياً بهدف الترويج للجزائر كوجهة استثمارية، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

وأفاد ركاش أنّ هذا الملتقى "حُظي بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليكون تحت رعايته السامية".

وتابع قائلا: "سيكون الملتقى حدثا سنويا دوليا ومنصة للترويج للجزائر كوجهة استثمارية، عبر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا مناسبة للتقييم والتقويم وعرض التجارب الناجحة للشركات المحلية والأجنبية".

ولفت المتحدث إلى أنّ هذا الملتقى سيكون أيضا فرصة للتواصل مع مختلف الفاعلين الدوليين، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشهد تنامياً في الجزائر.