هذا هو عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية بالجزائر

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إلى غاية العشرين جوان الجاري، 194 مشروعاً استثمارياً، منها 138 مرتبطاً بأجانب.

في كلمته برسم ملتقى "دور مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية"، اليوم الأحد بالعاصمة، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تسجيل 52 مشروعاً استثمارياً أجنبياً مباشراً و86 مشروعاً بالشراكة.

وأكّد ركاش أنّ نتائج تحسن مناخ الأعمال "بدأت في الظهور، وخير دليل على ذلك المئات من رغبات الاستثمار التي عبرت عنها العديد من الشركات من مختلف أنحاء العالم".

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام أنه، منذ بداية نشاط الوكالة في الفاتح نوفمبر 2022، وإلى غاية نهاية ماي المنصرم، تم تسجيل 7482 مشروعاً استثمارياً، بمبلغ استثمار إجمالي مصرح به يصل إلى 3436 مليار دج، التزم أصحابها بخلق ما يزيد عن 180 ألف منصب شغل دائم.

وفي سياق متصل، عالجت الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر 1973 طلب عقار اقتصادي، وتم منح، إلى غاية اليوم، 248 مقرر منح للعقار شمل 29 ولاية.

وأضاف ركاش أنّ المستفيدين شرعوا في استلام عقود الامتياز من أجل بداية الأشغال.