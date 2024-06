Le Président Tebboune approuve la création d’ "Invest DZ"

Le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, Omar Rekhache, a annoncé la création du "Forum international de l'investissement en Algérie" (Invest DZ), qui se tiendra annuellement pour promouvoir l'Algérie en tant que destination d'investissement, suivant l'exemple de nombreux autres pays.

Rekhache a indiqué que ce forum a reçu l'approbation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et se déroulera sous son haut patronage.

Ce forum international annuel servira de plateforme pour promouvoir l'Algérie comme destination d'investissement en présentant les opportunités disponibles, en évaluant et en ajustant les politiques, et en mettant en avant les succès des entreprises locales et étrangères.

Il offrira, également, une opportunité de dialogue avec divers acteurs internationaux pour discuter des questions liées aux investissements directs étrangers, qui connaissent une croissance en Algérie.