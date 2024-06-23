ورشة عمل لاقتصاد الهيدروجين الأخضر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

تنظم وزارة الطاقة والمناجم، غدا الاثنين، ورشة عمل " نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر: الاستراتيجيات والأطر التنظيمية والمشاريع الجاري تنفيذها"، خطوة تندرج في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

وتأتي هذه الورشة تجسيدا لمخرجات الاجتماع الوزاري السنوي الخامس للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي المنعقد في 5 أكتوبر 2023 في بروكسيل، حيث تشارك فيها المديرية العامة للطاقة للمفوضية الأوروبية.

يهدف هذا الملتقى الثاني، أيضا، إلى مناقشة الآفاق المستقبلية للشراكة الثنائية من خلال حوار متقدم يتناول الاستراتيجيات لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والأطر التنظيمية والمشاريع الهامة لإنتاج الهيدروجين المتجدد واستخدامه ونقله.