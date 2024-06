Voici le nombre de projets d'investissements étrangers en Algérie

L'Agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré, au guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, jusqu'au 20 juin, 194 projets d'investissement, dont 138 liés à des investisseurs étrangers.

Lors de son intervention au forum "Le rôle des conseils d'affaires dans l'activation de la diplomatie économique" ce dimanche à Alger, le directeur général de l'Agence, Omar Rekhache, a annoncé l'enregistrement de 52 projets d'investissement étranger direct et 86 projets en partenariat.

Rekhache a affirmé que les résultats de l'amélioration du climat des affaires commencent à se manifester, comme en témoignent les centaines de manifestations d'intérêt pour l'investissement exprimées par de nombreuses entreprises du monde entier.

Depuis le début des activités de l'Agence le 1er novembre 2022 jusqu'à la fin du mois de mai dernier, 7482 projets d'investissement ont été enregistrés, pour un montant total déclaré de 3436 milliards de dinars, avec un engagement de création de plus de 180.000 emplois permanents.

En parallèle, l'Agence a traité 1973 demandes de foncier économique via la plateforme numérique pour investisseurs, et à ce jour, 248 décisions d'octroi de foncier ont été délivrées, couvrant 29 wilayas.

Rekhache a ajouté que les bénéficiaires ont commencé à recevoir leurs contrats de concession pour entamer les travaux.