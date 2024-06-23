أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعروضا منها، مشروع الربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد، حملة الحصاد والدرس لموسم 2024 التدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وبالنقال، ومشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي بولاية تيزي وزو.

وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل الوزير الأول للأسبوعين الأخيرين ثم الاستماع لمداخلات الوزراء حول مشروع القانون ومختلف العروض.

أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

حملة الحصاد والدرس لموسم 2024:

بعد عرض حال لوزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي اُستُخلص منه توفير الجزائر 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة، عقب الإنتاج الوفير المُحقق، هذا الموسم، من القمح الصلب، والذي وضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام، أمر الرئيس بتحديد هدف استراتيجي للوصول إلى توسيع المساحات المزروعة بجنوبنا الكبير إلى 500 ألف هكتار، خاصة مع استثمار دولة قطر الشقيقة لـ 117 ألف هكتار، وإيطاليا لـ 36 ألف هكتار، علاوة على استثمارات وطنية بـ 120 ألف هكتار.

ـ شدّد الرئيس على أن الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بإنتاجنا لـ 80 بالمائة من القمح الصلب، باعتبار ذلك من تقاليد الإنتاج والاستهلاك الجزائري، وكونه منتوجا قليل الكميات، في السوق العالمية مقارنة بالقمح اللين.

ـ أمر الرئيس بإنتاج حبّ الذرة، وبمنع حصاد هذا المحصول نبتةً خضراء، في مرحلة النضج غير التام.

ـ وجّه رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإشراك الفلاحين في التوعية والتحسيس، لتحسين مردودية الهكتار الذي يجب ألاّ يقل في الجنوب عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد، لِمَا تملكه هذه المناطق من إمكانيات عملاقة، لا سيّما الماء والكهرباء.

إنجاز مركز استشفائي جامعي بتيزي وزو:

وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي بين مجمّع كوسيدار ووزارة السكن، ممثلة بمديرية التجهيزات لولاية تيزي وزو لمباشرة الأشغال بعد استيفاء كل الدراسات، لتجسيد هذا المشروع لفائدة سكان ولاية تيزي وزو بسعة 500 سرير.

مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد:

ـ أمر رئيس الجمهورية بتعميق دراسة هذا المشروع على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

ـ أن يكون الإنجاز مرحليا وحسب الأولويات.

ـ دراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية في كل من بشار، أدرار، ورقلة وعين صالح، ريثما يتم ربطها بالشمال، وذلك نظرا لزيادة احتياجات مناطقنا الجنوبية للكهرباء خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى توسّع النشاطات الاقتصادية بجنوبنا الكبير.

ـ وجّه رئيس الجمهورية وزير الطاقة باعتماد تقنية مدّ خطوط الكهرباء، في باطن الأرض، بدلا من الأعمدة، لا سيّما في المدن، تعزيزا للأمان من التأثيرات الطبيعية وتفاديا للخسائر.

ـ أمر رئيس الجمهورية بتضمين هذا المشروع، مخطط تموين خطوط السكك الحديدية بالكهرباء، والمُزمع وضعها عبر مختلف المشاريع في جنوبنا الكبير، وكذا الاستثمارات الفلاحية.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، تبعه عرض التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى محتوى عرض مشترك حول التدابير المتخذة لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وبالهاتف النقال.

توجيهات عامة:

ـ أمر رئيس الجمهورية بتذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية، وفق الإمكانيات والاعتمادات المتاحة.

ـ وجّه الرئيس الحكومة بمباشرة عمليات ربط وطني للسدود لا سيّما الكبرى منها وفق خطة مضبوطة زمنيا.

ـ جدّد الرئيس توجيهاته لأعضاء الحكومة بمتابعة صارمة لانشغالات المواطنين مع التواصل الدائم.

ـ أمر رئيس الجمهورية المسؤولين بإعلام وإبلاغ المواطنين مسبقا عبر الإذاعات المحلية، كلما اقتضت الضرورة، في كل ما يتعلق بالصيانة أو تسوية أيّ تذبذب تقني لتزويد الساكنة بالطاقات المختلفة.